Политолог рассказал о возможном будущем Евросоюза

В будущем Евросоюз может ждать «расщепление» на более жесткую федерацию, страны-спутники и страны, которые пожелают ослабить связь с ЕС. Такой сценарий возможного будущего в разговоре с «Лентой.ру» описал политолог Сергей Марков. Он отметил, что в этом заинтересованы Британия, Польша и особенно США, которым невыгодно повышение самостоятельности союзников.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил польских политиков в намерении разрушить Европейский союз. Он рассказал о поездках «польских мерзавчиков» в зарубежные страны и указал на цели подобных визитов. «Вчера обратили внимание, [премьер-министр Польши Матеуш] Моравецкий куда поехал? В Великобританию. Я уверен... Вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз», — предрек Лукашенко.

Расщепление

Марков обратил внимание на то, что США, Британия и Польша проводят ярко выраженную политику против Европы. Объясняется это, по его словам, тем, что Штаты не заинтересованы в повышении самостоятельности ЕС, о чем говорят регулярные попытки заглушить разговоры о создании внутренней армии.

«Это пытаются сделать и кнутом, как [бывший президент США Дональд] Трамп, и пряником, как [действующий президент США Джо] Байден. Но в любом случае, власти страны хотели бы, чтобы в регионе был минимум независимости и самостоятельности. Британия, как вы помните, вообще вышла из Евросоюза. А Польша и Венгрия — две страны, находящиеся в наибольшем конфликте с альянсом. ЕС, кстати, в ответ точно так же ненавидит польское правительство и снижает стране субсидии и выплаты. Именно Польша подорвала инициативы по квотному распределению беженцев, сорвав всю разумную позицию союза в отношении мигрантов», — напомнил политолог.

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Он предположил, что подобное противостояние закончится пусть и не распадом, но «расщеплением» Евросоюза на несколько сфер. Ядро нового союза, по его мнению, могут составить Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Италия.

«Они могут пойти вперед по пути федерализации, создав еще более твердое и жесткое ядро ЕС. А какая-то часть государств, наоборот, двинется в направлении ослабления связей с Европой. Это Польша, Венгрия, другие страны восточного региона. Они откажутся от каких-то соглашений. И последняя сфера — кольцо спутников ЕС, которое будет формироваться вокруг более твердого ядра. Это могут быть та же Британия, Швейцария, другие государства, которые формально не станут членами союза, но присоединятся ко многим его соглашениям», — заключил Марков.

Ранее Лукашенко выступил с обращением к народу Польши и попросил его образумить свое «обезумевшее» и «потерявшее реальность» руководство.