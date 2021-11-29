Бывший министр назвал внутреннюю причину распада СССР

Бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов заявил, что распад СССР произошел не из-за внешней политики, а из-за экономических проблем внутри страны. Такую причину он назвал в интервью «Коммерсанту».

Как отметил Иванов, несмотря на популярность первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, он потерял народную поддержку из-за социально-экономической политики и пустых прилавков.

«Я считаю, что это проблемы внутренние, прежде всего связанные с экономикой. У нас фактически не было сформулировано, по крайней мере я этого не видел и не слышал, четкого плана перехода от стопроцентной централизованной советской экономики к рыночной. Произошел стихийный обвал, который привел к тому, к чему привел», — заявил экс-глава МИД.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал посадить в тюрьму Горбачева за развал страны. По мнению политика, Горбачев «перечеркнул волю народов жить в единой советской стране», за что проголосовало 77 процентов граждан.

25 декабря 1991 Горбачев сложил свои полномочия. 26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР.