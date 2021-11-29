В Белоруссии Лукашенко назвали спасителем и настоящим человеком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал для мигрантов спасителем и настоящим человеком, уверен доцент Национальной академии наук Белоруссии Николай Щекин. Такое мнение социолога в оценке происходящего на белорусско-польской границе передает «БЕЛТА».

«По высказываниям и поведению беженцев было видно, что для них Александр Лукашенко стал спасителем и настоящим человеком. На встрече с людьми, обездоленными и потерявшими свою Родину после "демократических бомбежек", президент дал подробный геополитический расклад и заверил мигрантов в их полной свободе в выборе», — охарактеризовал Щекин поступки Лукашенко.

Материалы по теме Пограничное стояние. Мигранты на границе Польши и Белоруссии — о прорыве в Европу, жизни в лагере и страхе депортации «Поставили русского медведя» В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?

Социолог противопоставил белорусском президенту политиков из Польши и Прибалтики, которых обвинил в бесчеловечном и противозаконном отношении к мигрантам. Щекин назвал их «ряжеными нацистами» и счел частью «политического театра абсурда коллективного Запада».

Ранее правозащитная организация Human Rights Wactch опубликовала 26-страничный доклад, в котором беженцы рассказали о насилии со стороны белорусских силовиков. По данным доклада, людей ловили, собирали в большие группы и отправляли к забору на границе с Польшей. Одна из девочек-мигрантов рассказала, как белорусский пограничник поджег ее спальный мешок, из-за чего у нее обгорели ноги.