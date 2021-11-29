Сбросившая 35 килограммов актриса снялась в облегающем платье и удивила фанатов

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая в общей сложности сбросила более 35 килограммов лишнего веса за последний год, показала фигуру в облегающем наряде и взволновала фанатов. Фото появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 41-летняя знаменитость запечатлена в полный рост на фоне океана. Она снялась с распущенными волосами в красном платье с глубоким декольте, которое полностью покрыто пайетками. Наряд длины миди оформлен разрезом на бедре. «Счастливого Дня Благодарения!» — подписала она пост, который набрал больше 452 тысяч лайков.

Поклонники оценили изменившуюся фигуру актрисы и выразили свое удивление в комментариях. «Ты так меня вдохновляешь!», «Боже мой, это платье смотрится на тебе потрясающе», «Выглядишь отлично! Это точно Ребел Уилсон?», «Сногсшибательна!» — высказывались они.

Ранее в ноябре Ребел Уилсон назвала упражнения, которые помогают сбросить вес. По словам актрисы, достичь идеальной фигуры ей помогла многочасовая ходьба. Звезда отметила, что во время прогулки она слушает подкасты или музыку.