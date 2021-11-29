Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» пройдут в Сочи

В Сочи 16-18 декабря 2021 года состоится Пятая ежегодная Программа «Развитие регионов. Лучшее для России», направленная на выявление и объединение наиболее эффективных практик и проектов, способствующих развитию экономики страны, и координацию усилий для создания плодотворного сотрудничества бизнеса, общества и власти.

В рамках Программы 17 декабря пройдет экономический Форум, который объединит органы власти, крупнейшие международные и российские компании, некоммерческие организации и другие сообщества, чьи проекты направлены на благо России. На обсуждение будут вынесены уникальные кейсы от представителей российских и международных компаний. Среди основных тематических секций Форума: социально-экономическое развитие в региональной перспективе, современные управленческие технологии и инновационный менеджмент, повышение качества жизни населения регионов как вклад в долгосрочное развитие региона.

Вечером состоится Церемония награждения Лауреатов Программы «Развитие регионов. Лучшее для России–2021» и гала-ужина. В рамках Программы участники будут награждены в 24 категориях: от IT и цифровых технологий до проектов в области социально-устойчивого развития, от ретейла до телекоммуникационных технологий.

«Компании в регионах развиваются стремительными темпами – с каждым годом их становится больше, в связи с чем проекты и инициативы масштабируются по количественным и качественным показателям. Благодаря нашему мероприятию участники смогут объединиться для выстраивания эффективного вектора сотрудничества», — поделилась планами мероприятия директор Программы Елена Хомутова.

В числе Лауреатов Программы прошлых лет: ГМК «Норильский никель», Сбербанк, «СУЭК», «Газпром» и Коммуникационное агентство АГТ, «Расчетные решения», БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», Торговая сеть «Пятерочка», Лаборатория «Гемотест», АК «Уральские авиалинии», Dell Technologies, «Леруа Мерлен Восток», «Мечел».

В состав Экспертного Совета Программы «Развитие регионов. Лучшее для России» входят представители бизнеса и органов власти, в числе которых главы, заместители и министры следующих регионов: Республики Татарстан, Забайкальского края, Республики Северная Осетия-Алания, Смоленской области, Ростовской области, Республики Марий Эл, Республики Адыгея, Новгородская область, Республики Карелия.

Подробная информация — на официальном сайте.

