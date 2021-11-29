Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал россиянам лучшую вакцину для ревакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, после применения «Спутника V» можно ревакцинироваться любой вакциной, однако лучшую защиту дает комбинация со «Спутником Лайт». Глава центра также рассказал, что после использования мРНК-вакцин, таких как Moderna или Pfizer, лучше сделать дополнительную прививку «Спутником V».

Ранее Гинцбург объяснил важность вакцинации детей от COVID-19. Он отметил, что дельта-штамм не различает взрослых и детей и одинаково опасен для всех — с появлением этого штамма дети стали составлять от 10 до 20 процентов в общей массе заболевших коронавирусной инфекцией в зависимости от страны. «Если они (родители — прим. "Ленты.ру") любят своего ребенка, то они по отношению к нему совершают просто преступление [когда не разрешают прививаться]», — подчеркнул Гинцбург, призвав подумать о себе, детях и окружающих.

