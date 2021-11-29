Вирусолог усомнился в риске заразиться новым штаммом для переболевших COVID-19

Вирусолог Альтштейн: у перенесших COVID-19 не может быть выше риск заразиться «омикроном»

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн усомнился в разговоре с «Лентой.ру» в том, что у переболевших COVID-19 выше риск заразиться новым штаммом омикрон.

«Не знаю, насколько эти данные точные, выше риск заразиться у них не может быть, это все беллетристика, здесь науки никакой не видно», — отметил Альтштейн.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что, по предварительным данным, у ранее перенесших COVID-19 повышается риск повторного инфицирования при контакте с новым вариантом вируса омикроном.

