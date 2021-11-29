На границе России и Китая обнаружена новая вспышка коронавируса

В воскресенье, 28 ноября, в Китае была обнаружена новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. 20 случаев заражения за один день были выявлены в городском округе Хулунбуир северного автономного района КНР Внутренняя Монголия, который располагается на границе с Россией. Об этом сообщает Госкомитет здравоохранения КНР.

В Хулунбуире работает пограничный переход между Китаем и Россией Маньжурия-Забайкальск, который играет роль важного торгового узла между двумя странами. Сейчас в приграничном районе действуют жесткие карантинные меры: жителям запрещено покидать Хулунбуир, приостановлена работа общественного транспорта, рынков и развлекательных заведений, ограничено проведение массовых мероприятий.

Всего за 28 ноября был обнаружен 41 случай заражения COVID-19. Госкомитет здравоохранения КНР заявил, что 20 из них были завезены из-за границы. Кроме 20 заболевших в Хулунбире, еще одного выявили в юго-западной провинции Юньнань. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 98 672 случая заражения коронавирусом и 4636 летальных исходов.

В начале ноября вспышка заболеваемости коронавирусом была выявлена на севере и северо-востоке Китая, в провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия. Тогда, по сообщениям властей, было обнаружено 93 новых случая заражения внутри страны.

