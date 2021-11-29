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Дерматолог рассказала о новых постковидных симптомах

Дерматолог Галлямова: кожных симптомов постковида много, и будут новые
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Фото: Kittima05 / Shutterstock

На сегодняшний день встречается достаточно много постковидных симптомов, проявляющихся на коже. Со временем их станет только больше. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

Врач отметила, что недавно ее посетила пациентка без ногтя на большом пальце. Женщина пожаловалась, что отслоение произошло одновременно с выпадением волос после перенесенного COVID-19. «У нее отмечалось отслоение ногтей от ногтевого ложа, которое мы иногда наблюдаем при вирусе Коксаке (в России он реже встречается, к нам его привозят из Турции). Конечно, один случай не дает повода делать какие-то обширные заключения и переходить от частного к общему, но это к тому, что, вполне возможно, мы еще какие-то сюрпризы увидим», — предупредила дерматолог.

По словам Галлямовой, на данный момент среди постковидных симптомов дерматологи выделяют крапивницы и дерматиты, устойчивость аллергических реакций к лечению, вновь появляющиеся аллергические реакции у людей, которые ранее не жаловались на подобные недуги, а также усиление симптоматики уже существующих хронических заболеваний.

Ранее главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Николай Потекаев рассказал, что постковидное облысение встречается у 40 процентов переболевших COVID-19. По словам специалиста, это может быть связано как с высокой температурой во время болезни, так и с негативным эффектом антицитокиновых препаратов или проблемами с сосудами, питающими волосы.

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