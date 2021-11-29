«Вакцину» назвали словом года

Американский онлайн-словарь Merriam-Webster назвал существительное «вакцина» главным словом 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса.

Пользователи платформы на 601 процент чаще искали слово «вакцина» в 2021 году, а количество запросов по этому слову за два года выросло на 1048 процентов.

В первой десятке по популярности также оказались слова «восстание», «perseverance» (название марсохода, ставшего сенсацией в 2021 году), «осведомленный» (в США используется для описания людей, проповедующих бдительное отношение к расовому или социальному угнетению), «кочевник», «инфраструктура», «цикада», «дерево муррайя», «цисгендер», «страж» и «мета».

Издание «Ведомости» отмечает, что в 2019 звание слова года по версии Merriam-Webster получило местоимение «они» (обращение к людям, которые не идентифицируют себя только как мужчину или женщину). В 2020 таким словом стало существительное «пандемия».

