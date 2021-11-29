Появились кадры разрушений из-за урагана в Стамбуле

РИА Новости: число погибших в результате урагана в Стамбуле возросло до четырех человек

В результате урагана, обрушившегося на Стамбул, число погибших возросло до четырех человек, еще 19 пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на администрацию губернатора турецкой провинции.

В Telegram-канале NEWS.ru появились кадры разрушений. Ураган срывает крыши домов, рушит конструкции, с корнем вырывает деревья. Так в Стамбуле очевидцы запечатлели падение огромной башни с часами прямо на проезжую часть. Ветер переворачивает машины и обрывает провода.

Ранее сообщалось, что в районе Эсеньюрт в результате обрушения крыши из-за ураганного ветра погибли два человека, девять пострадали. Главная метеорологическая служба Турции выпустила оранжевое предупреждение для 17 провинций. По ее данным, штормовой ветер достиг скорости 22 метров в секунду. Движение судов по проливу Босфор приостановлено.