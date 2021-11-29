Стало известно о жертвах урагана в Стамбуле

Два человека погибли после обрушения крыши из-за ураганного ветра в Стамбуле

В турецком Эсеньюрте, провинция Стамбул, в результате обрушения крыши из-за ураганного ветра погибли два человека, девять пострадали. О жертвах урагана сообщает телеканал NTV.

Штормовой ветер достиг скорости 22 метров в секунду. Главная метеорологическая служба Турции выпустила оранжевое предупреждение для 17 провинций.

Также стало известно о прекращении движения судов по проливу Босфор. Представитель турецкого управления береговой охраны в разговоре с РИА Новости сообщил, что пролив перекрыт в обе стороны.

Ранее в России три человека пострадали при обрушении стены торгового центра на севере Москвы. В столичном главке МЧС сообщили, что сначала обрушились строительные леса с рабочими, а уже после этого частично рухнула стена. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек и передали их медикам.