Три человека пострадали при обрушении стены торгового центра на севере Москвы

В строящемся ТЦ «На Беговой» на севере Москвы обрушилась стена, пострадали три человека

Три человека пострадали при обрушении конструкции в строящемся торговом центре (ТЦ) «На Беговой», расположенном на севере Москвы. Об этом во вторник, 16 ноября, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в здании на Хорошевском шоссе упала стена на первом этаже. «Подъем» в Telegram-канале пишет, что ЧП произошло не на первом этаже, а на цокольном.

Позднее в столичном главке МЧС уточнили, что сначала обрушились строительные леса рабочими, а уже после этого частично рухнула стена. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек, их передали медикам. На месте продолжают работать экстренные службы.

22 октября обрушившийся на Москву ураган повредил крепость Кремля. Ветер оказался настолько сильным, что снес установленные для реставрации строительные леса и сорвал один из зубцов.