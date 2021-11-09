Горящий в Петербурге склад частично обрушился

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга частично обрушился горящий складской комплекс. Об этом во вторник, 9 ноября, со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В пресс-службе городского управления МЧС ранее сообщали, что информация о пожаре в Шушарах поступила в 13:40. Уточнялось также, что огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров, ранг пожара повысили до четвертого из пяти возможных. Поднимающийся из здания огромный столб дыма попал на видео.

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлечено 14 единиц техники и 54 человека личного состава МЧС.