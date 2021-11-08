В сети появилось видео возгорания травы на восьми гектарах в Красноярском крае

В Красноярском крае загорелась сухая трава. Крупный пожар в российском регионе попал на видео. Соответствующий ролик опубликован в Instagram.

На появившихся в сети кадрах видно, как огонь бушует на горе недалеко от жилых домов.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС передает, что ЧП произошло на улице Автомобилистов, 34. Площадь пожара достигла восьми гектаров. Огонь может перекинуться на жилые строения из-за сильных порывов ветра.

Позднее в ведомстве отметили, что пожар был локализован на площади 12 гектаров. Открытое горение удалось ликвидировать. В работах участвовали 30 человек и семь единиц техники.

Ранее в промзоне в районе Краснолесье в Екатеринбурге произошел взрыв. Отмечалось, что в цехе по обработке резины взорвался газовый баллон, а после начался пожар.