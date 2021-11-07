Россиянка пострадала под завалами обрушившегося дома

В Новосибирской области 60-летняя россиянка пострадала после того, как в частном доме рухнули несколько перекрытий. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Женщина 1916 года рождения с ушибами и переломами была госпитализирована в центральную районную больницу в ночь на воскресенье, 7 ноября.

Сообщение о происшествии поступило в 00:35 по местному времени (20:35 по московскому). В течение 20 минут на место прибыли спасательные подразделения, которые извлекли пострадавшую и передали сотрудникам скорой помощи.В операции участвовали 18 человек и 6 единиц техники.

Ранее в промзоне в районе Краснолесье в Екатеринбурге произошел взрыв. На предприятии взорвался газовый баллон, а после начался пожар. На предприятии в момент взрыва находились три человека — они самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал.

