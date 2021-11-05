В Москве водитель электросамоката сбил пожилую женщину

В центре Москвы молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил пожилую женщину. О происшествии сообщает пресс-служба столичного ГУ Росгвардии, передает РИА Новости.

По данным ведомства, инцидент произошел на Манежной площади в центре столицы. Уточняется, что парень наехал на женщину недалеко от памятника маршалу Жукову, после чего скрылся с места аварии. В результате столкновения пострадавшая 77-летняя москвичка была госпитализирована в одну из городских больниц с переломом плеча и черепно-мозговой травмой. Молодого человека уже разыскивает полиция.

В Следственном комитете (СК) указали, что займутся делом о наезде электросамоката на пожилую женщину в Москве. На данный момент ведомство проводит проверку.

Аварии с участием электросамокатов случаются довольно часто. По данным Министерства внутренних дел (МВД) России, жертвами таких ДТП стали 10 человек, еще 438 пострадали. Всего за девять месяцев 2021 года зафиксировано 416 аварий с использованием средств индивидуальной мобильности. В их число, помимо электросамокатов, входят гироскутеры, сигвеи, моноколеса и прочие. Это больше, чем в аналогичный период 2020 года, на 51,27 процента.