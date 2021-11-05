МВД назвало число погибших в авариях с электросамокатами

МВД: с начала года в ДТП с электросамокатами погибли 10 человек, еще 438 пострадали

Министерство внутренних дел (МВД) России назвало число погибших на дорогах страны в авариях с электросамокатами с начала года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным министерства, жертвами таких ДТП стали 10 человек, еще 438 пострадали. Всего за девять месяцев 2021 года зафиксировано 416 аварий с использованием средств индивидуальной мобильности. В их число, помимо электросамокатов, входят гироскутеры, сигвеи, моноколеса и прочие. Это больше, чем в аналогичный период 2020 года, на 51,27 процента.

В октябре стало известно, что МВД совместно с Минтрансом создадут Правила дорожного движения (ПДД) для электросамокатов. Проект постановления предусматривает ограничение максимальной скорости передвижения 25 километрами в час, а также введение лимита по массе для самокатов, имеющих право совмещенного передвижения с пешеходами, — не более 35 килограммов.