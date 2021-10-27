ФСО предложила запретить кататься на велосипедах и самокатах на Красной площади

Федеральная служба охраны (ФСО) предложила сделать Красную площадь и Александровский сад зонами, свободными от самокатов, велосипедов и роликовых коньков. О возможном запрете на катание стало известно из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе предлагается ввести изменения в правила посещения Московского Кремля и дополнить их очередным пунктом. «При нахождении в Александровском саду и на Красной площади посетителям запрещается передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других подобных средствах передвижения», — говорится в нем.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что данные ограничения ФСО предлагает ввести в целях повышения уровня безопасности граждан.

В России в последнее время все чаще говорят о необходимости урегулирования поездок на самокатах. В Совфеде призвали запретить эти средства передвижения. Член Общественной палаты России Светлана Разворотнева предложила оснастить транспорт госномерами. По ее словам, владельцев электросамокатов следует выделить в отдельную категорию и создать для них специальную дорожную инфраструктуру. Это обеспечит безопасность как пешеходов, так и самих водителей.

Глава ГИБДД России Михаил Черников предложил ввести минимальный возраст для пользования самокатами, чтобы избежать участившихся аварий. Возрастной порог, считает Черников, должен быть не младше семи лет.