В России за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в 17 раз

Авиалесоохрана: площадь лесных пожаров в России на 6 ноября составила 1622 гектара

В России площадь лесных пожаров, по состоянию на субботу, 6 ноября, составила 1622 гектара. За сутки показатель увеличился более чем в 17 раз, следует из данных, опубликованных на сайте Авиалесоохраны.

Днем ранее ведомство сообщило о действующих пожарах площадью 93 гектара.

«Лесные пожары ликвидированы в городе Севастополе, Еврейской автономной области, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Тюменской и Оренбургской областях», — рассказали в Авиалесоохране.

Там добавили, что всего за минувшие сутки пожарные потушили 119 гектаров. В ликвидации участвовали 147 сотрудников экстренных служб, 38 единиц техники и 14 воздушных судов.

По данным Авиалесоохраны, особый противопожарный режим введен в восьми регионах России.

Ранее из-за лесных пожаров в Свердловской области, площадь которых составляла 240 гектаров, спасатели эвакуировали людей. Среди 83 эвакуированных жителей садового товарищества «Мирный» было 12 детей, сообщили в МВД.