В Москве доступ на Красную площадь временно ограничили

Доступ на Красную площадь в Москве, где ранее от сильного ветра была повреждена стена Кремля, временно ограничили из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, пройти на Красную площадь в данный момент нельзя.
Ранее сообщалось, что на столицу обрушился ураган, который повредил стену Кремля. Ветер снес установленные для реставрации строительные леса и сорвал один из зубцов крепости.
В Федеральной службе охраны сообщили, что в результате инцидента пострадавших нет.