РИА Новости: в Москве доступ на Красную площадь временно ограничили из-за сильного ветра

Доступ на Красную площадь в Москве, где ранее от сильного ветра была повреждена стена Кремля, временно ограничили из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, пройти на Красную площадь в данный момент нельзя.

Ранее сообщалось, что на столицу обрушился ураган, который повредил стену Кремля. Ветер снес установленные для реставрации строительные леса и сорвал один из зубцов крепости.

В Федеральной службе охраны сообщили, что в результате инцидента пострадавших нет.