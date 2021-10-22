Стало известно об отсутствии пострадавших при обрушении зубца с крепости Кремля

В Федеральной службе охраны (ФСО) сообщили об отсутствии пострадавших при обрушении зубца со стены Кремля из-за сильного ветра. Об этом в пятницу, 22 октября, пишет ТАСС.

По словам начальника отдела по связям с прессой и общественностью Дениса Симонова, на участке стены от Спасской до Сенатской башни ведутся реставрационные работы. На время, пока в Москве сильный ветер, они были приостановлены.

Ранее 22 октября стало известно, что обрушившийся на Москву ураган повредил крепость Кремля. Произошедшее попало на видео. По данным МЧС, сильный ветер скоростью до 20 метров в секунду с столице будет наблюдаться в течение дня. Горожанам посоветовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не парковать машины под деревьями.