Полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский (ВСУ) предрек российской армии «бегство» при первых признаках столкновения. Об этом он заявил в эфире телеканала «Апостроф TV».

По его словам, если российские военные получат ответ от ВСУ, то они «побегут». Он также отметил, что Россия якобы ведет «захватническую войну», а Украина «защищает свой дом». «Болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" – это говорильня», — добавил Недзельский.

Ранее депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман спрогнозировал вероятный исход войны между Россией и Украиной. По мнению Вассермана, Украине война против России не по зубам. Он указал на отсутствие в рядах ВСУ военных профессионалов, которые были бы способны это понять.

