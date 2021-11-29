Российский стоматолог научился делать украшения при помощи бормашины

Будущий стоматолог из Иркутска Руслан Ишмухаметов научился создавать украшения с помощью бормашины. На творчество его вдохновили видео из соцсетей, а заказы теперь приходят и из-за границы. Историю россиянина рассказал Telegram-канал Babr Mash.

Так, еще четыре года назад студент, который учился в то время на первом курсе, увидел в соцсетях пост об украшениях из эпоксидной смолы. Ишмухаметова вдохновили изделия, и он решил приспособить под хобби рабочий инструмент — бормашину. Отмечается, что ее сверло помогает вытачивать даже самые мелкие детали.

Позднее россиянину пришел заказ с Украины. Клиент хотел изобразить в кулоне руки с фрески Микеланджело «Сотворение Адама». Мастер вытачивал этот элемент четыре часа, хотя обычно столько времени у него уходит на всю работу в целом.

Как подчеркивает издание, бросать работу стоматологом ради хобби Ишмухаметов не планирует. Однако и отказываться от любимого занятия тоже.

Ранее сообщалось, что 71-летняя россиянка из республики Коми стала чемпионом мира по парикмахерскому мастерству. Она создала фантазийный образ для модели, использовав проволочный каркас для плетения волос. Кроме того, прическа создавалась вместе с платьем, которое создавало полноту образа.