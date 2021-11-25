71-летняя россиянка стала чемпионом мира по парикмахерскому мастерству

На прошедшем чемпионате мира по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюрному дизайну 71-летняя Наталья Рогова и ее дочь Ольга победили в нескольких номинациях. Таким образом, жительницы Сыктывкара и Москвы стали чемпионками мира по мастерству стрижки, прически и окрашивания. Об этом сообщатся в посте россиянки во «ВКонтакте».

На фотографиях, публикуемых в сети, видно девушку в необычном наряде с высокой прической в виде бело-фиолетовых цветов. В комментариях пользователи написали слова восхищения и поздравили женщин с победой.

По данным «Комиинформ», в профессиональном состязании было более 200 участвующих, приехавших из стран Европы и Азии. 71-летняя россиянка стала единственной, кто представлял республику Коми.

Рогова продемонстрировала девушку с орхидеями в номинации «Фантазийный образ с постижерными дополнениями» и выиграла первое место. По ее словам, «это очень кропотливая и тонкая работа», которая создавалась почти две недели. Победительница пояснила, что из проволоки был сделан каркас, на котором далее прикреплялись формы, сплетенные из волос. Подобный образ разрабатывался вместе с платьем, чтобы прическа гармонировала и с нарядом, и с макияжем.

Уточняется, что дочь парикмахера шла на состязание от Москвы. В итоге она взяла Гран-при в номинации «Модная стрижка и окрашивание». На снимках в соцсети видно модель с косой стрижкой, где темные волосы покрывают малиново-оранжевые пряди.

В сентябре россияне Ольга и Иван стали вице-чемпионами мира по обниманию деревьев. Первое место в необычном соревновании заняла гражданка Казахстана.

Ранее российский пенсионер из Челябинской области побил спортивный рекорд по легкой атлетике в 80 лет. Уточнялось, что за последние десять лет он также поставил более 15 рекордов страны и стал обладателем мирового рекорда в пятиборье.