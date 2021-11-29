Мужчина погиб от шальной пули во время обеда с семьей

Житель американского боро Норристаун, штат Пенсильвания, погиб от шальной пули, влетевшей в окно во время семейного обеда в честь Дня благодарения. Об этом сообщает Wink News.

25-летний Эдильберто Мигель Палаез Моктесума обедал вместе с семьей. Неожиданно шальная пуля пробила оконное стекло и убила его на месте. В полиции сообщили, что погибший не имел никакого отношения к стрельбе.

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«Очень печальная история. Это очень печально, очень плохо. Когда собрался с семьей на День благодарения, никогда не ожидаешь подобного», — сказал местный житель Уильям Холмс. Он отметил, что видел, как родственница Моктесумы встречала врачей скорой помощи. «Она плакала и говорила: "Он здесь, он здесь. Пожалуйста, помогите"», — заявил американец. Другие местные жители рассказали, что слышали громкие и частые выстрелы.

В полиции сообщили, что по подозрению в стрельбе сейчас разыскивается 19-летний Кевон Кларк, который, по словам сотрудников правоохранительных органов, вооружен и опасен. Там отметили, что стрельба началась после спора, который разгорелся во время другого праздника в честь Дня благодарения. Кларка, его девушку Жаклин Браун и еще двух человек попросили уйти. Они удалились, но затем оставшиеся участники вечеринки обнаружили, что пропал алкоголь.

Двоюродная сестра Браун, которая была на вечеринке, сообщила ей о произошедшем, и компания пообещала вернуть украденный алкоголь. Чтобы забрать его, двоюродная сестра подъехала на автомобиле к дому Кларка. Молодой человек вышел, размахивая пистолетом, из-за чего девушка поспешно уехала. Покидая место, она услышала несколько выстрелов.

Позже следователи обнаружили семь гильз. Они установили, что Моктесума был убит в результате осуществленного Кларком выстрела. Этот факт подтвердили два видео с разных камер наблюдения и анализ пулевого отверстия в окне. На записи видны и двое других подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в американском городе Мадисон, штат Висконсин, в спальню маленького мальчика также попала случайная пуля. Перестрелку устроили две конкурирующие банды.