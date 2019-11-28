Игрушечная акула спасла ребенка от шальной пули

В американском городе Мадисон, штат Висконсин, в спальню маленького мальчика влетела шальная пуля. Об этом сообщает сайт KOAM News Now.

Перестрелку устроили две конкурирующие банды вечером в воскресенье, 24 ноября. Пули попали в несколько домов и припаркованные машины.

Одна из них прошла сквозь стену спальни, где спал трехлетний мальчик, и попала в мягкую игрушку в форме желтой акулы в 12 сантиметрах от ребенка. Ребенок играл с ней перед сном.

Приехавшие на место полицейские обнаружили в квартале, где произошла перестрелка, по меньшей мере 45 гильз. Сведений о пострадавших не поступало, в результате произошедшего никто не арестован.

Ранее сообщалось, что медбрат отделения неотложной помощи Иван Эскобар (Ivan Escobar) из Чикаго, штат Иллинойс, США, спас пострадавшего от пулевого ранения мужчину при помощи плюшевого мишки. Эскобар схватил первый попавшийся под руку предмет — плюшевого мишку — и остановил им кровотечение, прижав ко лбу американца.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



