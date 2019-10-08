Плюшевая игрушка спасла жизнь смертельно раненому мужчине

Медбрат отделения неотложной помощи Иван Эскобар (Ivan Escobar) из Чикаго, штат Иллинойс, США, спас пострадавшего от пулевого ранения мужчину при помощи плюшевого мишки. Об этом сообщает издание ABC 7 Chicago.

Эскобар проезжал в районе Гумбольдт Парк и услышал стрельбу и женский крик. Он вышел из машины и увидел раненого мужчину. Рядом с ним кричала его жена. Как выяснилось позже, 44-летний пострадавший ехал с супругой и трехлетней дочерью на автомобиле, когда чья-то пуля попала ему между глаз.

Эскобар схватил первый попавшийся под руку предмет — плюшевого мишку — и остановил им кровотечение, прижав ко лбу американца. Медбрат дождался с пострадавшим прибытия помощи. Мужчина оставался в сознании и разговаривал. Врачи ожидают, что пострадавший выживет.

Эскобар признался, что делал то, что должен и не считает себя героем. Он надеется встретиться со спасенным американцем, когда тот выздоровеет.

Ранее сообщалось, что ремень спас полицейскому жизнь во время перестрелки в американском городе Тусон, штат Аризона. Выпущенная преступником пуля попала в полицейского, но застежка ремня ее остановила.

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