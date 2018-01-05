Застреленный в США россиянин пожертвовал свои органы и спас американца

Россиянин Антон Кемаев, скончавшийся во время перестрелки в Питтсбурге, пожертвовал свои органы нуждающимся в пересадке американцам. Об этом сообщает Pittsburg Post-Gazette.

Инцидент произошел 19 декабря, полиция проводит расследование, виновного в смерти россиянина пока не нашли. Сообщается, что 35-летний тренер по фитнесу был, скорее всего, ранее намеченной жертвой преступников.

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Супруга погибшего встретилась с американским ветераном Джоном Бондом, который получил почку россиянина. По его словам, «это подарок жизни, это невероятное решение». Помимо Джона Бонда органы Антона Кемаева были пересажены еще трем американцам.

В сентябре 2017 года стало известно, что умершая в Великобритании девочка помогла спастись восьмерым. Ее органы были пересажены нуждающимся пациентам.

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