Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) поддерживает людей, которые живут в Крыму, они имеют право голоса. Так на вопрос о принадлежности полуострова ответил официальный представитель группировки Забихулла Муджахид в интервью «Октагону».

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«По поводу Крыма я хочу сказать, что это дело Украины и Москвы. Мы надеемся, что эта проблема скоро решится. Не дай бог, чтобы из-за этого случилась война в регионе и другие страны использовали это в своих целях. <...> Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними», — добавил Муджахид.

Говоря об официальном признании Крыма российской территорией, представитель «Талибана» сказал, что если жители полуострова хотят быть с Россией, то движение выступает за.

В октябре представитель Кремля Дмитрий Песков назвал правительство талибов фактическим руководством Афганистана. «Де-юре талибы не признаны, но де-факто являются руководством Афганистана», — заявил он.

Официально Россия, как и другие государства-члены ООН, не признает власть «Талибан» в Афганистане.

Боевики радикального движения вошли в Кабул и объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана в августе.