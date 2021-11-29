Глава погасившей долг Молдавии перед «Газпромом» компании подал в отставку

Глава компании Termoelectrica Вячеслав Ени, через которую Молдавия погасила долг перед «Газпромом», ушел в отставку. Он покидает свой пост с 1 декабря на фоне подозрений в незаконном обогащении. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте предприятия.

В компании отметили, что Ени завершает свой мандат. Он занимал пост гендиректора Termoelectrica шесть лет, то есть три срока подряд. Сам Ени причины отставки не пояснил, но пожелал бывшим коллегам «успеха в будущем и реализации всех прекрасных и ожидаемых гражданами проектов предприятия».

24 ноября антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело против Ени по подозрению в незаконном обогащении. У него дома и в кабинете прошли обыски. По версии следствия, в период с 2015 по 2021 годы его расходы превысили доходы на 217 тысяч долларов, также в это время он через посредников приобрел десять объектов недвижимости.

В конце ноября власти Молдавии после ультиматума «Газпрома» одобрили поправки в закон о госбюджете, которые позволили погасить долг перед российской госкорпорацией в размере 75 миллионов рублей за газ, полученный в октябре и ноябре. На эти цели госпредприятию Energocom было выделено 1,3 миллиарда леев (79 миллионов долларов). В свою очередь, Energocom по предложению правительства предоставило эти средства «Молдовагазу», выкупив часть госдолга другого госпредприятия — Termoelectrica, накопленного еще в период 2002-2008 годов.

Задолженность образовалась в результате кассового разрыва у «Молдовагаза», поскольку предприятие закупало газ по 790 долларов за тысячу кубометров, а потребители платили по старому тарифу в 150 долларов за тысячу кубометров.