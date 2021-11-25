Президент Молдавии выделила средства для оплаты долга «Газпрому»

Президент Молдавии подписала указ о выделении средств для оплаты задолженности перед «Газпромом» за газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

Отмечается, что Санду одобрила поправки в закон о госбюджете на 2021 год, которые до этого в срочном порядке были приняты парламентом страны по просьбе правительства, чтобы выделить 74 миллиона долларов на оплату долга.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну пообещал погасить долг российской компании «Газпром» за газ в срок. Как рассказал Спыну, решение о выделении средств было принято Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в конце октября.

22 ноября «Газпром» сообщил, что не получил платеж от «Молдовагаза» за октябрь и ноябрь. Российская компания предупредила, что задолженность необходимо оплатить в течение 48 часов, иначе поставки газа будут приостановлены. «Молдовагаз» не нашла коммерческого решения для оплаты долга и попросила помощи у правительства. Однако власти не могли выделить деньги до принятия поправок.

«Молдовагаз» попросила отсрочку у «Газпрома» по оплате долга и обещала перевести деньги до 26 ноября. Российская компания согласилась подождать. При этом в «Газпроме» рассчитывают, что в будущем Молдавия будет выполнять обязательства по контракту и платить в срок. Также российский поставщик отметил, что молдавская сторона полностью признает правомерность действий «Газпрома».