Экономика
 
Последние новости
Спасение провалившегося под лед на юге Москвы подростка попало на видео 
Президент Чехии заразился коронавирусом
В ходе спецоперации в российском регионе задержали подозреваемых в экстремизме
17-летний вратарь «Локомотива» в матче Лиги Европы побил рекорд Акинфеева
Директора шахты «Листвяжная» и его зама задержали после ЧП
Шахтер рассказал о подвиге коллег во время аварии на шахте «Листвяжная»
В работе шахты «Листвяжная» нашли сотни нарушений
МВФ подсчитал миллиардные потери Украины от «Северного потока-2»
Харламов высмеял отказавшуюся от нижнего белья героиню «Давай поженимся!»
Новости партнеров
Прослушать новость

Вице-премьер Молдавии пообещал погасить долг «Газпрому» в срок

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну: в срок погасим долг российской компании «Газпром»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ALEXEY BYCHKOV / Global Look Press

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну пообещал погасить долг российской компании «Газпром» за газ в срок в эфире телеканала N4, передает РИА Новости.

Как рассказал Спыну, решение о выделении средств было принято Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в конце октября. «Нельзя сказать, что мы опоздали», — добавил он. При этом Спыну отметил, что законопроект о погашении долга должна одобрить президент Молдавии Майя Санду.

Ранее парламент Молдавии одобрил перевод денег «Газпрому» для оплаты задолженности за газ в размере 74 миллионов долларов. Для проведения платежа были приняты поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год.

22 ноября «Газпром» сообщил, что не получил платеж от «Молдовагаза» за октябрь и ноябрь. Российская компания предупредила, что задолженность необходимо оплатить в течение 48 часов, иначе поставки газа будут приостановлены. «Молдовагаз» не нашла коммерческого решения для оплаты долга и попросила помощи у правительства. Однако власти не могли выделить деньги до принятия поправок.

«Молдовагаз» попросила отсрочку у «Газпрома» по оплате долга и обещала перевести деньги до 26 ноября. Российская компания согласилась подождать. При этом в «Газпроме» рассчитывают, что в будущем Молдавия будет выполнять обязательства по контракту и платить в срок. Также российский поставщик отметил, что молдавская сторона полностью признает правомерность действий «Газпрома».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика00:0124 августа

Бьют своих.

Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
00:23Сегодня

В Великобритании несуществующие компании получили миллионы долларов

18:3624 ноября

Врублевский обратился в УЭБ Подмосковья с просьбой проверить жену Шубина

17:4924 ноября

Украина получила сотни миллионов долларов от МВФ

Экономика00:0323 июля

Искусственное мясо захватывает мир.

Почему Россия оказалась к этому не готова?
17:2124 ноября

В «Газпроме» объяснили рост цен в Европе «газовым покером»

16:5424 ноября

Россия дала отсрочку Молдавии на оплату газа

16:5324 ноября

Госдума приняла бюджет на 2022-2024 годы

Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
17:0624 ноября

МВД выявило цель смены руководства в ставропольском колхозе «Россия»

16:2324 ноября

Филиал «Газпрома» заказал через госзакупки элитный алкоголь

13:41Сегодня

Альфа-Банк признан лучшим по клиентскому сервису в Восточной Европе

Россия
Российских студентов пообещали отчислить за отвод глаз от монитора
«Случилось почти чудо»
В Японии исчез коронавирус. Когда это произойдет в России — отвечает биолог
Первый российский регион высказался против законопроекта о QR-кодах
Шахтеры погибли при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
 
«Будем ездить на картошку»
 
«Синара» подвела.
Москва разорвала контракт на поставку трамваев
Все материалы
Мир
Коренным здесь не место.
Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
Все материалы
Бывший СССР
Украинские силовики поучились ловить нелегалов на границе с Белоруссией
«Сын моджахеда будет моджахедом!»
После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
Зеленский проведет пресс-конференцию в пиццерии
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Азербайджанские саперы рассказали о необычных армянских минах-ловушках
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.
Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
В офисе Зеленского прокомментировали слухи о вводе военного положения на Украине
Все материалы
Экономика
МВФ подсчитал миллиардные потери Украины от «Северного потока-2»
Подняли тревогу.
Могут ли биткоины привести мир к климатической катастрофе?
Суд арестовал дом Шубина по делу Врублевского
Партнерский материал
Новые реалии.
Как технологии научили топливо заботиться о двигателе
Нефти предсказали рост до 100 долларов за баррель
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Сделки россиян с криптовалютами оценили в миллиарды долларов
Все материалы
Силовые структуры
«Резали себе животы, чтобы прекратить мучения»
Как пытали заключенных в СССР и почему в России этому не положили конец?
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Мамука Шубитидзе (Турикела, или Мамука Кахетинский)«Выйду на свободу и сделаю из вас мясо!»
В России поймали самого неуловимого вора бывшего СССР. Как он скрывался 28 лет?
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Все материалы
Наука и техника
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
«Для большинства людей это слишком»
Самый подключенный в мире человек о свободе, тотальном контроле и поездке в Россию
Все материалы
Спорт
Тактаров вспомнил о негуманных тренировках по советской системе
16-летнего российского хоккеиста ввели в кому
«Я не хотела секса»
Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
Футболист «Ромы» отказался от переезда в Россию
Партнерский материал
Триумф «Зенита», падение «Спартака».
Месси против Гвардиолы, дебют Хави в Лиге чемпионов и судный день для наших клубов
Кулачные бои признали официальным видом спорта в России
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Все материалы
Культура
Инстасамку обвинили в пропаганде разврата и проституции среди детей
Развод и девичья фамилия.
Адель выпустила первый альбом за шесть лет. Почему теперь ее называют главной певицей планеты?
Джаред Лето рассказал об опыте торговли наркотиками
Американский папаша.
Уилл Смит сыграл отца самых титулованных спортсменок мира. Почему он заслужил «Оскар»?
Долина рассказала о застолье с Путиным
Россию не понять.
Каким получился новый сезон скандального сериала «Великая» о Екатерине II, ее власти и оргиях?
В Москве подвели итоги Лаборатории современного искусства
Все материалы
Интернет и СМИ
Информацию о запрете на тренировки детей непривитых родителей опровергли
«Он что, сверхчеловек?»
Американец уничтожает горы вредной и острой еды. Как он зарабатывает миллионы и не толстеет?
Трех блогеров приговорили к тюремному заключению за пранк
Самые опасные хакеры из России и стран бывшего СССР — кто они?
 
«Метастазы на теле демократии»
Facebook превратилась в Meta. Спасет ли это соцсеть после мощного удара по репутации?
Россия представит декларацию против использования интернета террористами
Новая «Матрица».
Как виртуальная реальность изменит привычный мир, поможет лечить болезни и создаст новую вселенную?
Все материалы
Ценности
Грудь Кристины Агилеры стала предметом обсуждения в сети
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в истории бренда
«Наш спаситель»
Как семья президента Таджикистана десятилетиями купается в роскоши, пока народ прозябает в нищете?
Бузова показала лицо до и после ретуши и удивила фанатов
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Женщина решила наклеить искусственные ресницы и не смогла закрыть глаз
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Советское пиво было хуже нынешнего»
Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Все материалы
Kia улучшила российские Seltos и Picanto
Автосалон в Лос-Анджелесе: куча электромобилей и пара «уазиков»
Как изменился один из главных автосалонов Америки
В России начали принимать заказы на новый премиум-кроссовер Exeed
Лучшие из лучших: «Автомобили года» со всего мира
Автомобили, признанные лучшими в разных странах за последние пять лет
Новый Suzuki SX4 сменил название и дизайн
Внедорожники, которые навсегда попрощались со здравым смыслом
Арабский трехосник, SUV-стелс и суперкар с гусеницей
Nissan будет выпускать X-Trail старого и нового поколения одновременно
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Старица. Музей пекарского дела«Мне всегда были интересны старинные вещи»
Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
«Безжалостный и беспощадный»
Чем отличаются альпинисты от скалолазов и где лучше всего заняться горным спортом в России?
«Если бы не Пушкин, кто бы знал?»
Как благодаря великому поэту обычное тверское село стало самым красивым в России
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В Томске расцвело редчайшее растение с большой оранжевой «шишкой»
В Тульской области приняли закон о развитии сельского туризма
В Перми приступили к реставрации «Дачи Синакевича»
Все материалы