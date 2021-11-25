Вице-премьер Молдавии пообещал погасить долг «Газпрому» в срок

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну пообещал погасить долг российской компании «Газпром» за газ в срок в эфире телеканала N4, передает РИА Новости.

Как рассказал Спыну, решение о выделении средств было принято Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в конце октября. «Нельзя сказать, что мы опоздали», — добавил он. При этом Спыну отметил, что законопроект о погашении долга должна одобрить президент Молдавии Майя Санду.

Ранее парламент Молдавии одобрил перевод денег «Газпрому» для оплаты задолженности за газ в размере 74 миллионов долларов. Для проведения платежа были приняты поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год.

22 ноября «Газпром» сообщил, что не получил платеж от «Молдовагаза» за октябрь и ноябрь. Российская компания предупредила, что задолженность необходимо оплатить в течение 48 часов, иначе поставки газа будут приостановлены. «Молдовагаз» не нашла коммерческого решения для оплаты долга и попросила помощи у правительства. Однако власти не могли выделить деньги до принятия поправок.

«Молдовагаз» попросила отсрочку у «Газпрома» по оплате долга и обещала перевести деньги до 26 ноября. Российская компания согласилась подождать. При этом в «Газпроме» рассчитывают, что в будущем Молдавия будет выполнять обязательства по контракту и платить в срок. Также российский поставщик отметил, что молдавская сторона полностью признает правомерность действий «Газпрома».