Таиланд упростит правила въезда для туристов

Власти Таиланда решили упростить въезд на курорты страны для иностранных путешественников, в том числе из России, и сократить период карантина с 16 декабря. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Теперь туристы, прибывающие в страну в рамках программы «песочница», должны будут пробыть на территории выбранной провинции не семь дней, а пять.

Кроме того, будет разрешен въезд переболевшим коронавирусом в течение трех месяцев до поездки. Они должны иметь при себе медицинское свидетельство о выздоровлении или привиться хотя бы первым компонентом вакцины от COVID-19.

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Отмечается, что по приезде путешественникам необходимо будет, как и прежде, сдать ПЦР-тест и ожидать результат в номере отеля с сертификатом SHA+. При этом через пять дней проходить повторное исследование необязательно — можно сдать экспресс-тест на антигены. Дети в возрасте до шести лет освобождаются от сдачи ПЦР-теста за 72 часа до въезда в королевство.

Ранее в ноябре пресс-секретарь таиландского Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) Аписамай Срирангсон предупредила туристов о мошенничестве при бронировании гостиниц на курорте. По ее словам, многие отели с сертификатом SHA+ намеренно вводят гостей в заблуждение и продают иностранцам только размещение. Однако они обязаны включать в стоимость трансфер от аэропорта и сдачу ПЦР-тестов.