Россиян предупредили о мошенничестве при бронировании отелей в Таиланде

Пресс-секретарь таиландского Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) Аписамай Срирангсон предупредила туристов о мошенничестве при бронировании гостиниц на курорте. Об этом сообщает The Bangkok Post.

По ее словам, многие отели с сертификатом SHA+ намеренно вводят гостей в заблуждение и продают иностранным путешественникам, в том числе российским, только размещение. Однако по программе SandBox («Песочница») гостиницы обязаны включать в стоимость трансфер от аэропорта и сдачу ПЦР-тестов.

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«Туристы получали QR-код для въезда в Таиланд через электронную систему Thailand Pass. И только на границе выяснялось, что в пакет не включены обязательный трансфер и анализы на COVID-19», — отметила Срирангсон. Она добавила, что в таких ситуациях прибывающим приходится оперативно покупать на месте новый пакет SHA+ из-за риска отказа во въезде в страну.

В связи с этим пресс-секретарь порекомендовала путешественникам еще на этапе бронирования запрашивать у отеля письменное подтверждение, что трансфер и медицинские анализы входят в путевку.

Ранее в ноябре стало известно о массовых жалобах россиян на сложности при въезде в Таиланд. Речь идет о регистрации в системе ThaiPass — с 1 ноября все прибывающие в Таиланд путешественники обязаны предоставить необходимый перечень документов онлайн.