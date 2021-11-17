В Таиланде откроется прославленный Леонардо Ди Каприо остров

Бухта Майя в Таиланде из фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо вновь откроется для туристов

В Таиланде спустя три года вновь откроют для посещения залив Майя в национальном парке Хат-Ноппарат Тара-Му-Ко-Пхи-Пхи, прославленный в фильме «Пляж» с актером Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет Daily Mail.

С 1 января 2022 года путешественников станут пускать на остров со строгими ограничениями. Каждый день туда смогут приезжать не более 1,8 тысячи человек.

Теперь прибывающие лодки будут высаживать отдыхающих у пирса на противоположной стороне острова, а не в самой бухте. Кроме того, туристы должны будут выбрать для посещения временной слот длительностью один час с 10:00 до 16:00.

Уточняется, что популярную достопримечательность, расположенную на необитаемом острове, закрыли в 2018 году из-за большого наплыва туристов. Ежедневно ее посещали около пяти тысяч человек, что стало разрушать природную экосистему акватории и кораллы в заливе.

В октябре в Дубае открылся мегаобъект для туристов — самое высокое в мире колесо обозрения Ain Dubai высотой 250 метров. Посетители смогут наблюдать за панорамой города как днем, так и ночью. Как рассказали создатели проекта, для колеса было использовано 11 тысяч тонн стали, что вдвое больше, чем понадобилось для строительства Эйфелевой башни.