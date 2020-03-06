Древнюю достопримечательность открыли для туристов впервые за 90 лет

В Египте открыли для посещения туристами древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий — ступенчатую пирамиду Джосера. Об этом пишет Daily Mail.

Достопримечательность, расположенная в селении Саккара под Каиром, открылась после реставрации, которая длилась 14 лет. В составе комплекса находится в том числе древняя усыпальница фараона Джосера — она стала доступна впервые за почти 90 лет, после того, как была закрыта в 1930-е годы в связи с требованиями безопасности.

Восстановительные работы начались еще в 2006 году, однако были прекращены через пять лет с началом революции в стране, а затем вновь возобновлены в конце 2013-го. За это время удалось, в частности, очистить все внутренние коридоры пирамиды и установить современные системы освещения. На эти цели местные власти выделили 6,5 миллиона долларов.

Известно, что возраст шестиступенчатой пирамиды Джосера составляет примерно 4,7 тысячи лет, высота — чуть более 60 метров. Она была возведена зодчим Имхотепом.

15 февраля сообщалось, что туристы назвали самые разочаровывающие их достопримечательности во время путешествий. Так, 26 процентов респондентов остались недовольны посещением Эйфелевой башни в Париже — в частности, они пожаловались на большую очередь в кассы и чрезмерное скопление посетителей на смотровой площадке.

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