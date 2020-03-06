Грузовик снес древнюю статую истукана на острове Пасхи и попал на камеру

В Чили полиция арестовала мужчину после того, как он врезался на грузовике в древнюю статую истукана. Разрушительные последствия наезда попали на камеру, на снимок обратили внимание в Fox News.

Инцидент произошел на острове Пасхи в воскресенье, 1 марта, однако известно о нем стало только сейчас. По данным сотрудников правоохранительных органов, виновником происшествия оказался местный житель. Известно, что он наехал на автомобиле на одну из каменных монолитных статуй моаи и нанес ей «непоправимый ущерб».

Отмечается, что чилийца взяли под арест и обвинили в нанесении повреждений достопримечательности, которая у местных жителей считается священной и представляет религиозную ценность. Около тысячи истуканов вырезали древние рапануйцы — коренные народы, которые до сих пор населяют эти территории.

23 мая прошлого года сообщалось, что туристов, прибывающих на остров Пасхи, обвинили в «неуважительных» позах со всемирно известными статуями моаи, в которые они становятся ради селфи. Кроме того, отмечалось, что некоторые путешественники ходят по охраняемой территории и топчут могилы.

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