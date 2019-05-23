Любителей селфи обвинили в «неуважительных» позах со статуями на острове Пасхи

Туристов, прибывающих на остров Пасхи, обвинили в «неуважительных» позах со всемирно известными статуями моаи, в которые они становятся ради селфи. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на археолога Джо Энн Ван Тилберг.

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По ее словам, люди нарушают правила поведения, взбираясь на статуи и фотографируя, как они якобы ковыряют у них в носу. Кроме того, некоторые туристы ходят по охраняемой территории и топчут могилы.

Археолог утверждает, что острову следует принять решительные меры по сохранению памятников, пока человечество не лишилось объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ван Тилберг уверена, что неконтролируемый поток туристов плохо влияет на экологию. В 1981 году количество туристов, прибывающих на остров, составляло 2,5 тысячи человек, а в настоящее время — 150 тысяч, пишет издание.

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