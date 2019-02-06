Фотограф спровоцировал подростков отфотошопить селфи для Instagram и ужаснулся

Британский фотограф и режиссер Ранкин (Rankin) выяснил, как современные программы для обработки селфи влияют на восприятие подростками собственной внешности. Об этом сообщает Metro.

В ходе эксперимента Ранкин сделал портреты 14 юных девушек и попросил их самостоятельно «подготовить» снимки для публикации в Instagram. Для этого участницам проекта, который получил название Selfie Harm («Вредоносное селфи»), опционально разрешили пользоваться любыми приложениями для ретуши, например FaceTune.

В результате ни одна девушка не оставила свой портрет без изменений. Каждая как минимум виртуально сузила себе челюсть, уменьшила нос и выровняла кожу.

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«Вот поэтому мы и живем в мире FOMO (fear of missing out — «синдром упущенной выгоды» — прим. «Ленты.ру»), грусти, повышенной тревожности и телесной дисморфии, вызванной Snapchat. Пришло время обратить внимание на разрушительные эффекты, которые соцсети оказывают на самовосприятие людей», — ужаснулся автор проекта.

В ноябре 2018 года участницу американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст уличили в ретуши фотографии ребенка. Администраторы разоблачающего фотошоп знаменитостей аккаунта обратили внимание на то, что Кардашьян сделала фигуру своей пятилетней дочери Норт стройнее, а ее кожу — светлее.

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