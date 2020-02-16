В Турции осквернили могилы выходцев из России

Вандалы осквернили могилы христиан, в том числе выходцев из России, на кладбище Ортакей в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Нарушителями оказались шестеро подростков. Они повалили и разрушили надгробия; на некоторых плитах указаны русские фамилии. Всего на участке, где похоронены христиане, находятся 72 могилы.

Охрана кладбища задержала вандалов и передала их полиции. Полицейские отпустили подростков после допроса. Теперь нарушители должны возместить нанесенный ущерб родственникам умерших.

В декабре 2019 года сообщалось, что неизвестные осквернили памятник советскому маршалу Ивану Коневу, установленный на площади Интербригад в Праге. Вандалы повесили на руку статуи гирлянду из сарделек, прикрепив к ней памятные ленты, снятые с венков.

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