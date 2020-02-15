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Появились подробности передачи Турцией военной техники террористам

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Появились подробности передачи Турцией военной техники террористам в Сирии — известно, что Анкара активно перебрасывает личный состав и вооружение в Идлибскую зону деэскалации, затем передавая оружие террористам. Об этом сообщил российский военно-дипломатический источник. Информацию об этом публикет в субботу, 15 февраля, «Интерфакс».

Согласно его данным, в настоящее время там сосредоточено более 70 танков, около 200 бронированных машин и 80 полевых орудий. Источник подчеркнул, что это происходит несмотря на заявления турецкой стороны о стремлении к дипломатическим путям решения конфликтной ситуации в Идлибе.

«Значительная часть военной техники турецких вооруженных сил вскоре после пересечения турецко-сирийской границы передается боевикам террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в России — прим. «Ленты.ру»)», — заключил собеседник агентства.

Ранее в субботу российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов американского производства. Они попали к террористам именно благодаря поставкам из Турции, поскольку ранее у них такого вооружения не было, подчеркнул он.

Сирийская армия активизировала действия против боевиков в Идлибе, где сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами, в январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации. В феврале нескольким ударам подверглись позиции турецкой армии, которая в общей сложности потеряла убитыми 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста. В ответ были нанесены удары по более чем ста целям, также неизвестными был сбит сирийский вертолет в небе над Идлибом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае новой агрессии в отношении турецких войск Анкара начнет полномасштабные бомбардировки сирийских сил, и пригрозил уничтожать любую авиацию в небе над Идлибом.

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Предыстория: В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
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