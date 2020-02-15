Попадание противотанковой ракеты в группу сирийских военных сняли на видео

В Сирии группа военных была обстреляна из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) BGM-71 TOW американского производства. Снятое боевиками видео опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах видно, как ракета летит в сторону компании из четырех-пяти человек, которые о чем-то оживленно беседуют. Один из военных перед подлетом ракеты поворачивается в ее сторону, но он и его сослуживцы уже не успевают укрыться и, вероятно, погибают в результате взрыва.

По информации канала, атака была совершена на западе провинции Алеппо. В этом регионе, а также в провинции Идлиб сирийские военные ведут активное наступление на позиции боевиков и террористов.

Сирийские боевики нередко используют противотанковые ракетные комплексы для стрельбы по живой силе или укрытиям —например, ранее они таким образом применяли ПТРК «Фагот» и «Корнет».

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