В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Обломки одного из сбитых в феврале вертолетов ВВС Сирии

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства. Об этом сообщает ТАСС. Сообщения аналогичного содержания также приводят РИА Новости и «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, это главная тревога на данный момент. «В течение последних пяти дней сбиты уже два вертолета сирийской армии», — напомнил источник.

Американские ПЗРК попали к террористам именно благодаря поставкам из Турции, поскольку ранее у них такого вооружения не было, подчеркнул он.

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В период с 11 по 14 февраля боевики в сирийской провинции Идлиб сбили два вертолета ВВС Сирии. Оба были уничтожены с помощью ПЗРК. По данным аналитиков, второй был сбит из комплекса Stinger. Турция эксплуатирует эти ПЗРК с 1992 года, также в республике развернуто лицензионное производство данного вооружения.

Атаки на сирийские вертолеты произошли на фоне активного наступления правительственных сил на позиции боевиков и террористов в Идлибе, а также гибели более десяти турецких военнослужащих в результате обстрелов, устроенных армией Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с этим заявлял, что любая авиация в небе над Идлибом, которая будет представлять опасность для турецких сил, будет уничтожена.

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