Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес после недавних событий в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.

По словам Ерхова, в социальных сетях появилась антироссийская истерия от турецких пользователей. «"Прощайтесь с жизнью", "Никто не будет вас оплакивать", "Настало время вам сгореть" и все такое прочее», — сказал он.

Посол заявил, что получал угрозы и в свой адрес. Он отметил, что «кровожадность» некоторых пользователей порой отбивает у них самих охоту и способность даже рассуждать логически.

При этом Ерхов считает, что наиболее опасна та ситуация, где есть абсолютное нежелание понять партнера. «Вот такой настрой может обернуться большой бедой», — добавил он.

В понедельник, 10 февраля, Минобороны Турции сообщило о гибели пяти турецких военных в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе сирийской армией. В ответ, по данным ведомства, Вооруженные силы Турции обстреляли 115 целей Сирии и нейтрализовали 101 сирийского военного.

3 февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц.

19 декабря 2016 года в Анкаре на фоне обострения российско-турецких отношений был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!