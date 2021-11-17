Россияне раскрыли реальную обстановку на популярном курорте Таиланда

Российские туристы, которые отдыхают на Пхукете, раскрыли реальную обстановку на тайском курорте после открытия границ. Сведениями они поделились со специалистами Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что, несмотря на закрытие некоторых кафе и ресторанов из-за пандемии, многочисленные пункты общественного питания продолжают обслуживать посетителей практически в любой точке острова. Кроме того, на Пхукете, в отличие от Паттайи, разрешена продажа алкоголя. Ночные бары и клубы курорта пока еще не могут работать, однако заведения на знаменитой туристической улице Бангла Роуд открыты до 23 часов.

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Массажные салоны и косметологические клиники продолжают принимать туристов — по их словам, в настоящее время стоимость услуг находится на очень низком уровне. Минимаркеты, торговые центы и кинотеатры также открыты для посещения.

Среди популярных туристических достопримечательностей, доступных путешественникам, — Храм Ват Чалонг, Большой Будда, смотровая площадка Карон, пляж Май Кхао. Кроме того, россияне могут отправиться на морские прогулки на острова, официально относящиеся к провинции Пхукет: острова Рача, Ранг Яй.

С 1 ноября привитые «Спутником V» россияне могут приехать в Таиланд без соблюдения карантина, но с обязательным нахождением в пределах установленных 17 провинций на протяжении семи ночей. Так, туристы должны заранее зарегистрироваться в новой системе ThaiPass, загрузить туда сертификат о вакцинации, данные о бронировании отеля с сертификатом SHA+, сведения о медицинской страховке с покрытием не менее чем на 50 тысяч долларов (3,5 миллиона рублей) и фотографию заграничного паспорта.