В Челябинске захотели продать коллекцию редких пластинок The Beatles

В Челябинске местный житель решил избавиться от коллекции редких пластинок The Beatles и выставил объявление о продаже на сайте «Авито». На это обратили внимание в ГТРК «Южный Урал».

О причинах, зачем россиянин захотел отдать редкие пластинки, не сообщается.

По данным сервиса, россиянин продает музыкальную реликвию за 135 тысяч рублей. В описании сказано, что это американская коробка с 15 пластинками и дополнительным мини-альбомом Magical Mystery Tour. В данном формате коллекция вышла в 1982-м, тираж сборника ограничен: он составил всего 25 тысяч экземпляров.

Уточняется, что все конверты альбомов имеют оригинальное изображение мастер-пленки каждого конкретного альбома. В коробке также лежит сертификат с подписью и идентификационным номером, что позволяет проверить подлинность всего изделия.

В настоящее время данный сборник является «ценным предметом коллекционирования», так как еще в начале продаж все комплекты разобрали поклонники музыкальной группы. Кроме того, продающаяся в Челябинске коллекция пластинок находится в отличном состоянии.

Ранее стало известно о Михаиле Сачеве, собравшем уникальную коллекцию марок на тувинскую тематику. Ее стоимость сейчас оценивается в 1,2 миллиона рублей. Россиянин рассказал, что эти марки считаются одними из самых редких и ценных по всему миру.