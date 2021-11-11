Россиянин собрал уникальную коллекцию марок

Один из самых крупных коллекционеров Екатеринбурга Михаил Сачев собрал уникальную коллекцию марок. Такая есть только у него и у министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом пишет KP.RU.

Свою коллекцию россиянин оценивает в 1,2 миллиона рублей. В нее входят самые редкие марки Тувинской народной республики. За годы ее существования было выпущено 180 марок. Почти все они есть в коллекции Сачева.

«Марки привлекают меня, прежде всего, тем, что каждая из них является частью истории. Ведь если марка когда-то была выпущена и попала в наши и мировые каталоги, то ее практически невозможно уничтожить», — поделился Сачев.

Тувинские марки он начал коллекционировать десять лет назад. «Тема Тувы в моей системе коллекционирования занимает существенное место. Тува как отдельное государство существовала только с 1921 по 1944 год. За это время тувинских марок выпускалось очень мало, поэтому они считаются одними из самых редких и ценных по всему миру», — рассказал коллекционер.

Ранее стало известно, что филателия много десятилетий была одним из хобби Елизаветы II. За это время она собрала множество редчайших марок. Коллекция почтовых марок принесла британской королеве около 100 миллионов фунтов стерлингов (9,9 миллиарда рублей).