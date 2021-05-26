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Ватикан попал под суд из-за почтовой марки с граффити

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Фото: Remo Casilli / Reuters

Ватикан попал под суд из-за того, что без спроса использовал работу римской художницы для почтовой марки. Об этом сообщает Associated Press.

В 2019 году художница Алессия Баброу нанесла стилизованное изображение Христа на один из мостов неподалеку от Ватикана. В 2020 году ее произведение появилось на пасхальной почтовой марке, выпущенной Ватиканом.

Когда Баброу узнала, что ее работа была использована для ватиканских почтовых марок, ее адвокаты направили письма в филателистический и нумизматический офис Ватикана, указав, что художница была автором изображения. Однако на просьбу Баброу обсудить условия использования марки не последовало никакого официального ответа, после чего она подала иск. Художница требует возмещения ущерба в размере почти 130 тысяч евро.

Стрит-арт Баброу стилизован под известную работу немецкого художника XIX века Генриха Хофмана, но на торсе Христа художница поместила человеческое сердце с написанными в стиле граффити словами «just use it» («просто используй его»). Серия работ с таким же названием включает изображения Будды, индуистского божества Ганеши и Девы Марии, которые можно встретить по всему Риму.

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