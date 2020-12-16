Хобби принесло британской королеве миллиарды рублей

Коллекция почтовых марок принесла британской королеве Елизавете II около 100 миллионов фунтов стерлингов (9,9 миллиарда рублей). Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Филателия много десятилетий была одним из хобби Елизаветы II. За это время она собрала множество редчайших марок. Утверждается, что в хранилище Сент-Джеймсского дворца в Лондоне находятся около 300 альбомов и 200 коробок с марками королевы.

Главным раритетом в ее коллекции считается «Голубой Маврикий» — первая марка, которую в 1847 году напечатали на острове Маврикий, входившем в Британскую империю. Елизавета II унаследовала марку от деда — короля Георга V, который правил Великобританией в начале XX века. Он приобрел «Голубого Маврикия» на аукционе в 1904 году за 1450 фунтов стерлингов. Спустя сто лет стоимость марки выросла более чем в тысячу раз и оценивалась в два миллиона фунтов стерлингов (198,7 миллиона рублей).

Иногда лишние марки выставляются на продажу, а на выручку королева пополняет свою коллекцию. На одну из распродаж, которую Елизавета II устроила в 2001 году, было выставлено 200 марок. Тогда королева заработала 750 тысяч фунтов стерлингов (74,5 миллиона рублей) и потратила треть этой суммы на покупку уникального набора из 10 «Черных пенни» — первых почтовых марок в истории, выпущенных в 1840 году.

Из-за пандемии COVID-19 Елизавета II большую часть года провела в изоляции, отказавшись от официальных встреч и визитов, обычно составлявших большую часть ее рабочего дня. При этом придворные отмечают, что королева по-прежнему избегает праздности. Daily Mirror предполагает, что она могла потратить часть освободившегося времени на разбор своей филателистической коллекции.